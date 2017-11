Carmen und Robert Geiss sind auf der ganzen Welt zu Hause. Neben Immobilien in der Schweiz und Florida besitzt das Millionärspärchen auch ein Domizil in Monte Carlo. Obwohl die Côte d'Azur für gutes Wetter bekannt ist, schockt Carmen nun ihre Fans auf Instagram mit einem Hurrikan-Schnappschuss. Ihre Fans sind voller Angst! Schweben Carmen und Robert in Lebensgefahr?

Carmen macht einen Hurrikan-Schnappschuss in Monte Carlo

Gerade befinden sich Carmen und Robert Geiss in ihrem zu Hause in Monte Carlo. Hurrikans sind an der Côte d'Azur eher selten. Bis auf gestern. Carmen postet auf Instagram einen Schnappschuss, der stark auf das gefährliche Wetterphänomen hindeutet. Ihre Fans sind voller Sorge! Konnte sich Carmen rechtzeitig retten?

Carmen ist Beeindruckt

Auf ihren Schnappschuss reagieren die Fans von Carmen mit großer Panik. So sind unter ihrem Post Kommentare zu lesen wie: "Ui das sieht nicht gut aus....." oder "Passt auf euch auf." Carmen scheint von dem Hurrikan jedoch begeistert zu sein. Von Angst keine Spur. So schreibt sie: "Wow comme un ouragan a Monaco (…)", was so viel bedeutet wie: "Wow wie ein Hurrikan in Monaco (...)." Ist zu hoffen, dass sich das Glamour-Paar schnell in Sicherheit bringen konnte.