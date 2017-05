Carolina Herrera: Ihr Neffe wurde ermordet

Es sind wohl die schlimmsten Tage im Leben von Star-Designerin Carolina Herrera! Am Donnerstag Abend wurde ihr Neffe Reinaldo José Herrera von einer Gang entführt. Jetzt ist er tot! Reinaldo José Herrera wurde noch in der Nacht auf Freitag ermordet! Das berichtet nun das amerikanische Portal "Page Six".

Reinaldo José Herrera wurde tot im LKW aufgefunden

Carolina Herreras Neffe Reinaldo José Herrera wurde nur 34 Jahre alt. In der Nacht auf Freitag wurde er tot in einem Lkw gefunden. Doch was ist passiert?

Am Donnerstag Abend aßen Reinaldo José Herrera und sein Geschäftspartner Fabrizio Mendoza in einem Restaurant in Caracas. Plötzlich stürmte eine Gang herein und entführte sie. Die Gruppe forderte Lösegeld. Das soll Berichten zufolge auch bezahlt worden sein. Doch die Männer mussten trotzdem sterben. Anschließend ließen die Entführer die Leichen in einem LKW auf dem Highway zurück.

Carolina Herrera nimmt offiziell Abschied

Designerin Carolina Herrera trauert nun ganz öffentlich um ihren Neffen Reinaldo José Herrera und teilt ihren Schmerz über den Verlust auf Instagram. "Vielen Dank für all die berührenden Nachrichten. Meine Familie und ich schätzen eure Güte. Unsere einzige Hoffnung ist, dass diese schreckliche Ermordung unseres jungen Neffen, Reinaldo, und seines Freundes Fabrizio dazu dient, auf das Gemetzel und die Morde an unserer Jugend in Venezuela aufmerksam zu machen. Die Ergebnisse der Wahlen müssen respektiert werden. Die kommunistische Diktatur muss ein Ende haben.“