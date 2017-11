Caroline Beil: Baby-Foto mit Seltenheitswert

Seitdem Caroline mit 50 Jahren noch einmal Mutter geworden ist, dreht sich in ihrem Leben so gut wie alles um ihre kleine Tochter Ava. Und auch die Fans der Moderatorin freuen sich über jede neue News zu Beils Baby.

Besonders toll finden sie das neuste Foto der Kleinen, das ihre Mama jetzt auf Instagram postete. Darauf zu sehen ist nämlich das Gesicht von Ava. Ein Anblick, den Caroline Beil ihren Anhängern nur selten gönnt. Meistens zeigt sie ihr Baby auf Fotos nur von hinten oder von der Seite.

Dabei ist Avas Gesicht doch so süß! Ihre großen blauen Augen strahlen, wenn sie da so eingekuschelt in ihrem niedlichen Bärchen-Strampler liegt.

Baby-Frust bei Caroline Beil: Ist sie jetzt schon genervt von ihrem Kind?

"Einkuschelzeit" bei Caroline Beil unte Tochter Ava

"Einkuschelzeit", schreibt Caroline Beil zu dem Post auf Instagram. Ihre Follower sind entzückt: "Sie ist mega süß und eine kleine Prinzessin", lautet ein Kommentar unter dem Foto. "Wunderschöne Augen" und "Ein wahnsinnig süßes, kleines Wunder", zwei weitere.

Wenn es nach ihnen ginge, dürfte Beil ruhig häufiger Fotos posten, auf denen das Gesicht der gemeinsamen Tochter mit ihrem Lebensgefährten Philipp Sattler zu erkennen ist...