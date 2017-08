Caroline Beil: Das erste Baby-Foto!

Hach, ist die süß! Vor knapp zwei Monaten ist Caroline Beil im Alter von 50 Jahren noch einmal Mama geworden. Jetzt zeigte sie ihre kleine Ava zum ersten Mal ihren Fans.

Ein zerknautschtes Gesicht und eingewickelt in ein großes beigefarbenes Tuch - so niedlich präsentierte Caroline Beil ihr zweites Kind ihren Fans auf Instagram.

Und die sind einfach nur begeistert, überschlagen sich in den Kommentaren vor Komplimenten.

Ein zuckersüßer Urlaubs-Schnappschuss

Baby-Frust bei Caroline Beil: Ist sie jetzt schon genervt von ihrem Kind?

Gemeinsam mit Ehemann Philipp Sattler und der kleinen Ava scheint Caroline Beil in den Urlaub zu fliegen. Vor dem süßen Baby-Schnappschuss postete Beil nämlich bereits ein erstes Bild, auf dem Mann und Kinderwagen zu sehen sind.

Darunter schrieb sie: "Der erste Flug mit Ava." Und den scheint sie problemlos überstanden zu haben.

Das süße Baby-Bild der schlafenden Ava bekommt nämlich die Bildunterschrift: "Was für ein relaxter Flug". Entspannung, die ansteckend zu sein scheint. Sonst zeigt Caroline Beil ihre Kleine nämlich nicht so locker in der Öffentlichkeit.