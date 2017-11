Caroline Beil: Sie wird heiraten!

Erst das Baby, dann die Hochzeit! Im Juni wurde Caroline Beil (51) zum zweiten Mal Mutter, jetzt die nächste tolle Neuigkeit: Sie wird den Vater der kleinen Ava, Philipp Sattler, heiraten.

Laut "Bunte" hat dieser ihr den Antrag bereits zwei Monate vor der Geburt der gemeinsamen Tochter gemacht. Die schwangere Caroline Beil bat ihren Partner darum, ihr beim Schuhebinden zu helfen - und schon war es soweit.

Philipp Sattler: "Jetzt sind wir verlobt und die Hochzeit wird auch nicht lange auf sich warten lassen"

"Er kniete also vor mir, um meine Schuhe zuzumachen, und zack - holte er eine Schatulle aus seiner Hosentasche und sagte: 'Jetzt, wo ich schon vor dir knie, möchte ich dich fragen: Willst du mich heiraten?'", erzählte die Moderatorin von dem wundervollen Moment.

Baby-Frust bei Caroline Beil: Ist sie jetzt schon genervt von ihrem Kind?

Und Caroline Beils Bräutigam meint es ernst - er möchte Nägel mit Köpfen machen und das am besten so schnell wie möglich: "Jetzt sind wir verlobt und die Hochzeit wird auch nicht lange auf sich warten lassen. Das ist doch klar", so der 35-jährige Philipp Sattler.

Wir wünschen dem Paar eine schöne Hochzeit und alles Gute für ihre gemeinsame Ehe!