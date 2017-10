Carsten Maschmeyer: Ärger um seine Luxus-Villa auf Mallorca

Ob er auch an diesem Objekt echte Freude hat? In der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ (dienstags, 20.15 Uhr) ergattert Unternehmer Carsten Maschmeyer (58) einen Deal nach dem anderen. Doch jenseits der Kamera scheint es für den Mann von Veronica Ferres (52) nicht so rundzulaufen. Wie "Closer" erfuhr, soll seine Villa auf Mallorca seit mehreren Jahren erfolglos zum Verkauf stehen...

Acht Zimmer, sieben Schlafräume, sieben Bäder, Terrasse, Kamin, Whirlpool, Swimmingpool, Sauna, Fitnessraum und noch vieles mehr: Das Castillo Mallorca, wie es von den Mallorquinern liebevoll genannt wird, ist ein wahrer Palast. Das Anwesen liegt auf einer Halbinsel an der Hafeneinfahrt vom Promi-Hotspot Andratx. Doch Maschmeyer will es loswerden. Der Preis: stolze 38 Millionen Euro.

Das Traumhaus steht schon seit Längerem zum Verkauf

Der mögliche Grund? „Der Preis ist meiner Meinung nach zu hoch“, erklärt ein Immobilien-Experte auf "Closer"-Nachfrage.

Dabei warnte der „Höhle der Löwen“-Investor 2016 noch selbst vor zu hohen Immobilienpreisen: „Im mittleren Einkommensbereich werden die Leute die steigenden Preise nicht mehr bezahlen können. Deswegen wird der Immobilienboom wieder zurückgehen. Dann wird sich das Blatt wenden. Auf einen zahlungskräftigen Mieter werden 20 leer stehende Wohnungen kommen. In bestimmten Größenordnungen gilt das sogar für Metropolen wie München.“ Zudem riet Maschmeyer als Fachmann, Immobilien nur zu kaufen, wenn man sie selbst langfristig nutzt.

Carsten Maschmeyer & Veronica Ferres: Längst getrennt?

Genutzt wurde seine Luxus-Villa auf Mallorca derweil von vielen prominenten Gesichtern. Außerdem soll schon früher in einem der Schlafzimmer-Suiten Lady Di († 36) genächtigt haben. Bekannt geworden ist das Anwesen aber vor allem durch einen Urlaub des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff (58). Er hatte dort im Juli 2010 ein paar freie Tage mit seiner Frau Bettina (43) verbracht. Damals ein kleiner Skandal: Schließlich war Wulff zu dem Zeitpunkt erst wenige Wochen im Amt und griff auf das Domizil eines befreundeten Unternehmers zurück. Doch der Ex-Politiker beteuerte stets, dass er für den Aufenthalt in einem Gästeapartment privat bezahlt habe...

So oder so – der Luxus-Tempel hat offenbar noch immer keinen neuen Besitzer. Interessenten für das Objekt soll es einige gegeben haben. Vielleicht findet sich ja bei der „Höhle der Löwen“ ein Gründer, der mit seiner Idee genug Geld macht, um Maschmeyer das Anwesen irgendwann abkaufen zu können. Das wäre ein Deal, der sich für den 58-Jährigen doppelt auszahlt...

Diese Luxus-Villa will Carsten Maschmeyer loswerden

Das Castillo Mallorca thront über dem türkisfarbenen Meer an der Hafeneinfahrt von Andratx und bietet viel Platz: Alleine die Wohnfläche beträgt ca. 1.097 m², die Gesamtfläche ca. 1.284 m² und das Grundstück ca. 6.029 m². Das Luxus-Domizil soll für 38 Millionen Euro verkauft werden.