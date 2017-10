Carsten Maschmeyer & Veronica Ferres: Längst getrennt?

Egal, welche Kamera auf dem Münchner Oktoberfest auch auf sie gerichtet war, Veronica Ferres (52) zeigte stets ihr schönstes Lächeln und posierte neben Ehemann Carsten Maschmeyer (58). „Seht her, wir lieben uns“, schien sie in die Welt hinausrufen zu wollen. Alles nur gespielt? Denn: Die Schleife ihres Dirndls verrät etwas anderes! Veronica trägt sie auf der linken Seite.

Sind sie etwa schon lange getrennt?

Und das heißt in der Schleifensprache eindeutig: Ich bin ledig und zu haben! Frau Ferres müsste das wissen. Denn die Schauspielerin lebt auch in München, ist Stammgast auf der „Wiesn“. War es also nur ein Versehen – oder eine versteckte Botschaft? Schließlich ist sie in letzter Zeit immer häufiger alleine unterwegs...