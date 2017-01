Cathy Hummels: So sexy dementiert sie die Schwangerschaftsgerüchte!

Die Gerüchteküche kochte fast über! Viele Fans warten gespannt darauf, wann Cathy Hummels und ihr Mann Mats endlich Nachwuchs bekommen. Und die letzten Bilder der Spielerfrau waren ziemlich verdächtig! Immer wieder zeigte sich die Designerin in auffällig weiten Kleidern. Und: Ihre Körpermitte wirkte nicht mehr ganz so schmal! Ist die 28-Jährige also wirklich schwanger?

Nach all den Spekulationen meldet sich jetzt endlich Cathy Hummels selbst mit einem Statement, dass keine Frage mehr offen lässt! Sie verbringt gerade ein Paar schöne Tage mit Ehemann Mats Hummels in Miami. Klar darf da der eine oder andere Urlaubsschnappschuss nicht fehlen. Und ein Bild sagt da mehr als tausend Worte! Nur im Bikini-Oberteil und einer süßen Shorts posiert Cathy Hummels für die Kamera. Ihr Bauch: flach und trainiert! Ein Dementi, dass keine Zweifel mehr lässt: Cathy ist nicht schwanger!

Doch keine Sorge! Die Fans werden nicht ewig auf süße Hummel-Babys verzichten müssen. Schließlich wiedeholte Cathy Hummels immer wieder in der Vergangenheit, dass sie unbedingt Nachwuchs haben will. "Klar natürlich, da muss doch irgendwann die Hummel kommen", schwärmte sie gegenüber "Bunte". Es ist also nur eine Frage der Zeit...