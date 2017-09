Cathy Hummels verrät das Babygeschlecht - Was ist bloß mit den Hummels los? Cathy Hummels läuft schon auf Krücken wegen einer Entzündung und Mats Hummels hält es offenbar für notwendig von einer Art Dachterrasse in den Hotel-Pool zu springen. Und das alle während die beiden auf die Geburt ihres gemeinsamen Kindes warten.

Schwanger auf Krücken: Fans in Sorge um Cathy Hummels

Immerhin scheint es dem Kind gut zu gehen und jetzt wissen wir auch endlich was es wird. Cathy Hummels selbst hat es ganz beiläufig fallen lassen: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine beste Freundin und die Patentante meines Sohnes." Da haben wir es doch! Mats und Cathy Hummels bekommen einen kleinen Jungen. Im Juli war sie es auch, die via Instagram erklärte, dass sie Nachwuchs erwarten.

Happy Birthday to my best friend and godmother of my son @jess_rima Thank you so much for always being on my side Ein Beitrag geteilt von Cathy Hummels (@catherinyyy) am 12. Sep 2017 um 6:38 Uhr

Cathy Hummels hatte es lange Zeit vor allem bei Fußballfans nicht sonderlich leicht. Vor allem mit einigen leider etwas amateurhaften Moderationen im Fußball-Umfeld handelte sie sich eine Menge Netzhass von den recht eigensinnigen Fußballfans ein. Zu ihrem Glück ebbte das in den letzten Monaten stark ab und wird immer weniger.