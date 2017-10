Cathy Hummels: Verrät sie hier den Namen ihres Babys?

So nebenbei wie Cathy Hummels schon das Geschlecht ihres noch ungeborenen Babys verriet, scheint sie nun auch dessen Namen preiszugeben. Am Wochenende feuerte sie mit kugelrundem Babybauch ihren Mann Mats Hummels beim Fußballspiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg an. Kurze Zeit später veröffentlichte die 29-jährige ein Selfie auf Instagram.

Nice day with my papa and my girls Ein Beitrag geteilt von Cathy Hummels (@catherinyyy) am 14. Okt 2017 um 10:54 Uhr

Wenn sie dachte, dass ihre wasserblauen Augen und der rote Schmollmund vom eigentlichen Highlight des Bildes ablenken, lag Cathy falsch. Denn ihren Fans ist die filigrane Namenskette mit der Aufschrift „Ludwig“ um ihren Hals nicht entgangen. Da weder Mats’ zweiter Vorname Ludwig lautet, noch Cathys Vater oder Schwiegervater so heißen, liegt auf der Hand, an wen die Kette wahrscheinlich gerichtet ist.

„Du hast den Namen verraten!! Ludwig!!“, schreibt ein Fan ganz aufgeregt. Höchstwahrscheinlich werden Cathy und Mats ihren Kleinen also Ludwig nennen. Ob das wirklich stimmt und welche Bedeutung hinter dem recht traditionellen Namen steckt, werden die werdenden Eltern hoffentlich bald noch verraten.