Cathy Lugner ist hin und weg. Auf ihrer Facebook-Seite postete die 27-Jährige einen Schnappschuss von einem riesigen Blumenstrauß.

„OMG Leute, ist der Strauß nicht wunderschön?! Ich hab noch nie so viele Blumen bekommen - 100 weiße Rosen. Bin total überwältigt. DANKE an den Absender“, schreibt sie begeistert. Von wem das romantische Geschenk ist, wollte sie allerdings nicht verraten. Doch als ein Fan plötzlich witzelt, dass die Blumen ja auch von ihrem Ex-Mann Richard Lugner kommen könnten, kann Cathy sich nicht zurückhalten. „Die würde ich ihm eher um die Ohren werfen, anstatt in der Wohnung zu halten“, stellt sie augenzwinkernd klar.

Ein mehr als deutliches Statement! Auch wenn die ehemalige „Promi Big Brother“-Teilnehmerin zuerst sehr unter der Trennung litt, scheint sie inzwischen wieder glücklich und heiß begehrt zu sein.