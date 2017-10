Cathy Lugner geht in Nacktshow

Cathy Lugner nahm bei „Promi Big Brother“ teil, nun wird sie in einem anderen Format die Hüllen fallen lassen: In der Promi-Ausgabe von „Naked Attraction“ ist die Blondine dabei!

Die Ex von Richard „Mörtel“ Lugner geht in der Datingshow auf Männerfang. „Natürlich habe ich länger darüber nachgedacht. Auf der anderen Seite ist Nacktheit doch das Natürlichste der Welt. So hat uns der Herrgott nun mal geschaffen“, erzählt Cathy Lugner in der „Bild“-Zeitung.

Cathy Lugner hat auch schon Vorstellungen, wie ihr Traummann sein sollte: „Mit den Alten bin ich durch, ich suche jetzt mal einen Jungen. Am liebsten athletisch und auf jeden Fall mit Haaren. Glatze? No way. Mal sehen, ob ich den Traumpartner finde.“ Die Castings für „Naked Attraction“ laufen übrigens noch. Ein Sendetermin ist aber noch nicht bekannt.