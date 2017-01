Cathy Lugner: Heißes Dessous-Foto sorgt für gemischte Gefühle

In den letzten Wochen zeigte Cathy Lugner sich in der Öffentlichkeit gerne ungeschminkt und lässig gekleidet. Doch nun möchte sie endlich wieder ihre wilde Seite zum Vorschein bringen und sorgte mit einem heißen Foto auf ihrer Facebook-Seite für viel Furore.

Lasziv blickt sie in die Kamera, ist dabei stark geschminkt und trägt einen schwarzen Spitzen-BH. „Hier ein kleiner Vorgeschmack von meinem tollen Shooting! Bin mega stolz auf die schönen Aufnahmen", schreibt sie dazu. Doch auch wenn viele Fans von dem heißen Foto der 27-Jährigen begeistert sind, kritisieren einige die junge Mutter für die sexy Aufnahmen. „Du siehst so fremd aus“ und „Geh wieder als Krankenschwester arbeiten und such dir einen Arzt als Ehemann. Das hier geht schief“, ist unter ihrem Schnappschuss zu lesen.

Doch Cathys Fans stärken ihr den Rücken und lassen sich von den fiesen Kommentaren nicht einschüchtern. „Steht dir gut und viel besser als die letzten Jahre. Schön, dass du dein Leben wieder hast!“

In den kommenden Monaten werden wir sicherlich noch einige heiße Fotos von Cathy zu sehen bekommen!