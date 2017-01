Horror-Attacke: Der Briefkasten von Cathy Lugner wurde gesprengt!

Der Start in das Jahr war für Cathy Lugner ein krasser Schock. In der Silvester-Nacht haben Unbekannte den Briefkasten der Blondine gesprengt!

So hat sich Cathy Lugner den Start in 2017 ganz sicher nicht vorgestellt. "Danke an das riesige A... Welches meinen Briefkasten in Wien gesprengt hat!", schrieb Cathy Lugner bei Facebook und postete dazu ein Bild von ihrem zerstörten Briefkasten.

Die Fans stehen ihr bei und schreiben in den Kommentaren: "Wahnsinn solche Leute laufen in Wien herum!! LG aus Tirol. Trotzdem ein gutes neues Jahr 2017". Andere User meinen aber auch, dass man das hätte nicht posten müssen, da man den Leuten, die den Briefkasten gesprengt haben, eine Plattform geben würde.