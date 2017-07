Cathy Lugner: "Meine Oma erkennt mich einfach nicht mehr"

Cathy Lugner teilt gerne private Momente aus ihrem Leben mit ihren Fans. Doch auch im Leben eines Promis geht es nicht immer nur fröhlich zu.

Auf ihrer Facebook-Seite postete die 27-Jährige ein rührendes Foto von sich und ihrer Oma. Zärtlich hält sie die alte Dame im Arm und drückt sie an sich. „Ich liebe meine Oma sehr und finde es schade, dass ich heute nicht mehr so viel mit ihr lachen & quatschen kann wie früher, denn sie erkennt und versteht mich einfach nicht mehr. Dabei hätten wir uns so viel zu erzählen“, schreibt sie traurig.

Ihre Großmutter lebt mit Cathys Mutter zusammen, weshalb sie sie zum Glück immer besuchen kann. Einen Rat möchte die Ex-Frau von Richard Lugner ihren Fans dennoch mit auf den Weg geben: „Genießt und schätzt echt jede Sekunde mit euren Liebsten!“