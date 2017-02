Cathy Lugner: Opernball mit Gina-Lisa Lohfink & Florian Wess

So sieht es also aus, wenn "Promi-Big Brother" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" aufeinandertreffen!

Wie jedes Jahr stand in Wien wieder der Opernball an - und auch nach der Scheidung von Ex-Mann Richard Lugner schien sich Cathy Lugner das Society-Event nicht entgehen lassen zu wollen!

Während Baulöwe "Mörtel" mit Promi-Gast Goldie Hawn in der VIP-Loge weilte, erschien auch Cathy Lugner in prominenter Begleitung zum Ball: Die Blondine verbrachte den Abend an der Seite der Dschungelcamp-Stars Gina-Lisa Lohfink und Florian Wess!

Gutgelaunt und festlich zurechtgemacht feierten die drei TV-Stars ausgelassen und legten den einen oder anderen Tanz aufs Parkett.

Eins war klar - Cathy Lugner schien sich das Fest nicht von ihrem frischgetrennten Ex verderben lassen zu wollen!

Doch das war gar nicht so leicht, denn wie Promiflash berichtet, soll Richard Lugner vor dem Opernball noch kräftig gegen seine Ex geschossen haben:

"'Dschungel'- und 'Big Brother'-Ungeziefer kommt nicht in meine Loge", soll der Baulöwe in einer SMS an einen Journalisten geätzt haben.