Cathy Lugner: So war der Sex mit Richard wirklich

Der Anblick von Cathy und Richard Lugner dürfte auf viele Menschen eher befremdlich gewirkt haben. Die 27-Jährige war bis vor einiger Zeit mit dem 84-jährigen Baulöwen verheiratet.

Nun plauderte die hübsche Blondine im RTL-Interview aus, wie es wirklich bei ihnen im Bett lief. „Wir haben uns arrangiert“, verrät sie grinsend. „Natürlich ist ein Richard Lugner mit über 80... Er ist sehr vital, aber natürlich ist er jetzt kein 20-jähriger Rambo mehr. Aber man kommt schon zurecht irgendwie." Klingt ja nicht gerade so, als hätte Cathy mit Richard den Sex ihres Lebens gehabt.

Inzwischen weiß das Playboy-Model auch nicht mehr, was sie eigentlich so anziehend an dem Multi-Millionär fand. Ob sie ihn wohl auch ohne die Millionen auf seinem Konto geheiratet hätte? „Ich weiß nicht, ob es dazu gekommen wäre, wenn er nicht der wäre, der er ist", gesteht sie.