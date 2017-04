Cathy Lugner: Was geht da mit Marc Terenzi?

Nanu, die zwei bringt man ja nun wirklich nicht unbedingt zusammen. Cathy Lugner ist seit ihrer dramatischen Trennung von Richard Lugner auf Solopfaden unterwegs. Hat sich mittlerweile etwas an ihrem Beziehungsstatus geändert? Auf ihrer Facebookseite hat die hübsche Blondine nämlich ein Foto gepostet, das für Diskussionen bei ihren Fans sorgt. Darauf zu sehen ist Marc Terenzi, der mit Cathys Tochter um die Wette in die Kamera strahlt. Da fangen ihre Follower prompt an zu spekulieren, ob zwischen Cathy und Marc vielleicht etwas läuft.

Meine Prinzessin & der Dschungel-König wünschen euch einen tollen, sonnigen Tag #dschungel #dschungel2017 #dschungelkönig #rtl #marcterenzi Posted by Cathy Lugner on Dienstag, 4. April 2017

Ihre Fans sehen in Cathy Lugner und Marc Terenzi ein absolutes Traumpaar

Zu dem Foto schreibt Cathy Lugner: „Meine Prinzessin und der Dschungel-König wünschen euch einen tollen, sonnigen Tag!“ irgendwie klingt das ein bisschen nach einem Famiientag. Zumindest wittern die Fans von Cathy Lugner, dass da was mit Marc Terenzi im Busch ist: „Was läuft denn da bei euch 2? Seids verliebt?“ Zumindest sind sich die Fans von Cathy Lugner einig, dass sie und Marc Terenzi ein tolles Paar abgeben würden: „Ihr würdet gut zusammen passen, wie ich finde“ und „Marc und du ihr würdest optisch ein Traumpaar abgeben und er liebt Kinder“ wird eifrig unter dem Foto kommentiert. Cathy Lugner selbst ist auf die Spekulationen nicht eingegangen und auch Marc Terenzi hüllt sich in Schweigen.