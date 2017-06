Cathy Lugner zur neuen Wohnung: "Wir leben sehr bescheiden"

Von der Luxusimmobilie in die Drei-Zimmer-Wohnung - diese Umstellung musste vor Kurzem erst Cathy Lugner meistern.

Nachdem die Ehe mit Baulöwe Richard Lugner im vergangenen Jahr dramatisch in die Brüche gegangen und die Blondine mit Töchterchen Leonie zurück nach Deutschland gezogen war, sprach sie jetzt erstmals über ihre neuen Lebensumstände in Düsseldorf und gestand: Es ist nicht alles ganz so einfach.

Wie Cathy in einem Gespräch mit RTL erklärte, hätte sich bereits der Umzug schwierig gestaltet:

"Der Umzug hatte es schon in sich, ich hatte insgesamt – mit Gartenmöbeln und allem – drei Zwölftonner, voll bis oben hin", schilderte die Blondine und fügte hinzu, dass aus Platzgründen zahlreiche ihrer Sachen daher bei ihrer Mutter untergstellt seien.

Auch an die neuen, weitaus kleineren Maße ihres Zuhauses müssten sich Cathy und ihre Tochter erst gewöhnen:

"Es ist ein bisschen schwierig, wir leben sehr bescheiden – in einer ganz kleinen Wohnung mit drei Zimmern, nicht viele Quadratmeter. Für zwei Ladys, die gerne einkaufen gehen, ist es schwierig."

Mit Rücksicht auf ihre prallgefüllten Kleiderstangen und Schuhregale, die momentan noch ein eigenes Zimmer einnehmen, schlafen Cathy und Töchterchen Leonie daher gerade in einem Bett.

Um das jedoch nicht zum Dauerzustand werden zu lassen, soll die Neunjährige schon bald ein eigenes Zimmer eingerichtet bekommen - und bis dahin dürften Cathy und ihre Tochter den kuscheligen Neuanfang zusammen in Mamas Bett ja auch genießen.