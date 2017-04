Cathy Lugner: Süße Liebeserklärung an ihre Tochter Leonie

Gestern war nicht nur ein besonderer Tag für Cathy Lugner, sondern auch für Leonie. Die Tochter der 27-Jährigen feierte nämlich ihren neunten Geburtstag.

Natürlich wollte die stolze Mama es sich nicht nehmen lassen, ihrem kleinen Schatz öffentlich zu gratulieren. Auf ihrer Instagram-Seite schrieb sie: „Happy birthday, my Babygirl. Heute vor genau 9 Jahren war der schönste Tag in meinem Leben, denn du erblicktest das Licht der Welt. Egal, was auch immer geschieht, ich werde dich wie eine Löwin beschützen und bis zu meinem letzten Atemzug für dich da sein. Auch, wenn unsere Wege manchmal etwas holprig sind, schaffen wir gemeinsam ALLES. Denn du bist ich & ich bin du. ich liebe dich für immer und noch mehr... Happy birthday, mein kleiner Stinker. In Liebe, deine Mami“.

Dazu postete die Ex-Frau von Richard Lugner ein Foto einer glücklichen Leonie, die einen großen Luftballon in Form einer „9“ in der Hand hält. Hach! Über diese süße Liebeserklärung dürfte sich das Geburtstagskind bestimmt sehr gefreut haben!