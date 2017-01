Chameen Loca hat sich die Lippen aufspritzen lassen

Chameen Loca aka Jessica hat vor einigen Wochen „Berlin – Tag & Nacht“ verlassen. Künftig will sich die Soap-Beauty vor allem auf ihren YouTube-Kanal konzentrieren.

Die Ex-Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ hat ihre Fans jetzt mit einem krassen Beauty-Geständnis überrascht und verraten, dass sie sich die Lippen hat aufspritzen lassen.

Ein Fan wollte von Chameen Loca wissen, ob bald auch Botox folgt. Daraufhin schreibt der BTN-Star bei Facebook: “Botox kommt noch, ich werd alt...das in den Lippen ist Hyalouron.“ Aha, Chameen Loca mag es also unnatürlich. Zwar kommt das nicht bei allen Fans gut an, aber Chameen scheint damit sehr offen umzugehen.