Charles Bradley: Die Soul-Legende ist gestorben

Große Trauer um Soul-Legende Charles Bradley!

Der Sänger erlag am Samstag im Alter von 68 Jahren den Folgen einer schwerwiegenden Krebserkrankung.

Wie auf der Website des Musikers bekannt gegeben wurde, verstarb Charles Bradley in New York im Kreise seiner Familie, Freunde und ehemaligen Band-Mitglieder.

Auch das Management der Soul-Legende bestätigte die traurigen Nachrichten auf Twitter:

"Schweren Herzens müssen wir den Abschied von Charles Bradley verkünden. Wir danken euch für euer Mitgefühl und alle Gebete in dieser schweren Zeit."

Als Musiker feierte Charles Bradley, dessen raue, kräftige Stimme ihm den Spitznamen "Screaming Eagle of Soul" einbrachte, erst in den letzten Jahren mit seinen Alben "No Time for Dreaming" und "Changes" seine größten Erfolge.

Im Herbst 2016 wurde bei Charles Bradley Magenkrebs diagnostiziert, der später auch seine Leber befiel. Im Zuge seiner Erkrankung sagte der Sänger erst Anfang September alle geplanten Konzerte ab.