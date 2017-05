Charlie Sheen: Selbstmord-Drama!

Es sind Schlagzeilen, die für Gänsehaut sorgen! Charlie Sheen hat in der Vergangenheit schon für so einige Skandale und traurige Berichte gesorgt, doch jetzt erreicht das Drama seinen Höhepunkt: Wie der "Enterpress News" berichtet, soll Charlie Sheen versucht haben sich selber zu verbrennen!

Charlie Sheen soll versucht haben, sich bei lebendigem Leibe zu verbrennen!

Wie eine Quelle verrät, soll Charlie Sheen angeblich versucht haben sich unter Drogen das Leben zu nehmen, in dem er sich selber verbrennt. "Charlie wollte die Welt mit einem Knall verlassen. Für ihn gibt es nichts mehr, was lebenswert ist. Er hat seine Millionen verheizt und kriegt keinen Job mehr", so der Freund. Doch der Versuch ging schief. Was genau passiert ist, behält die Quelle allerdings für sich. Ob das alles wirklich stimmt?

Charlie Sheen: Drogen, Alkohol, HIV

Das Leben von Charlie Sheen ist geprägt von Drogen, Alkohol und Skandalen. 2015 machte der Schauspieler auch seine HIV-Erkrankung öffentlich. Auch beruflich läuft es nicht mehr gut für Charlie Sheen. Er soll angeblich sogar so pleite sein, dass er Autogramme für 60 Dollar das Stück verkauft. Haben all diese Dramen und Schicksalschläge den Hollywoodstar endgültig gebrochen? Hat er wirklich versucht sich selber umzubringen? Charlie Sheen selbst hat sich zu den irren Schlagzeilen noch nicht gemeldet!