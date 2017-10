Chemnitz: Kellner sticht Ex-Freundin nieder!

Unfassbare Tat in Chemnitz: Ein Mann soll seine Freundin brutal niedergestochen haben!

Die Frau wollte, dass ihr betrunkener Ex-Freund aus der Wohnung im Stadtteil Sonnenberg auszieht. Dann eskalierte der Streit und der Mann griff zu einem Messer – anschließend hat er auf sie in den Hals eingestochen!

Sie überlebte nur knapp. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Wegen Totschlags muss er sich nun vor Gericht verantworten. Beim ersten Prozesstag machte er einen verwirrten Eindruck. Am nächsten Verhandlungstag will er sich dazu äußern. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lange Haftstrafe.