Chihuahua beißt Mann im Schlaf die Zehen ab!

Es ist eine Geschichte, die man kaum glauben mag! Doch sie ist wahr! Ein kleiner Chihuaha hat einem Mann im Schlaf die Zehen abgeknabbert! Doch wie ist das möglich?

Der australische Football-Spieler Campbell Brown teilte das Foto des kleinen Hundes Sabel samt abgeknabberten Zehen auf seinem Twitter-Account! Das Opfer des Chihuahas: Der Schwiegervater des Sportlers.

Der ältere Mann hat wegen seiner Diabetes-Erkrankung kein Gefühl in den Zehen. Und so merkte er nicht, als sich der Chihuaha Mittwoch Nacht über seinem großen Zeh hermachte und ihn bis zu dem Knochen abkaute! Das Verrückte an der Geschichte: Es ist nicht das erste Mal passiert!

„Vor zwei Jahren wurde meinem Schwiegervater, der in seinen Zehen kein Gefühl hat, von diesem Chihuahua sein rechter Zeh abgefressen. Letzte Nacht dann sein linker“, schreibt Campbell Brown zu dem ungepixelten Foto bei Twitter.

Quick update. Toe amputated. Chihuahua winning 2 toes to nil pic.twitter.com/c77ec0d137 — Campbell brown (@Browndogg_30x) 15. September 2017

Aua! Ganz schön fies! Jetzt muss der arme Mann in die Reha, um zu lernen, wie er ohne die großen Zehen sein Gleichgewicht halten kann.

Der Chihuaha sollte weggegeben werden

Übrigens sollte der Chihuaha schon nach der ersten Knabber-Attacke weggegeben werden, doch die Frau des Mannes war dagegen. Ob der Hund noch einmal so viel Glück hat, ist fraglich....