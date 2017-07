Chris O' Dowd ist zum zweiten Mal Vater geworden - Gute Neuigkeiten beim Komödien-Star Chris O'Dowd! Auf Instagram verkünden er und seine Ehefrau Dawn O'Porter, dass sie erneut Eltern eines Sohnes geworden sind. Dazu zeigen die stolzen Eltern das erste Foto des kleinen in einem putzigen Küken-Strampler.

"Ich bin glücklich bekanntzugeben, stolze Besitzerin dieses aufgeweckten kleinen Kerls zu sein. Er wurde am 1. Juli geboren und sein Name ist Valentine O'Porter. Er ist so süß. Zwei Söhne, meine Güte", schreibe die zweifache Mutter dazu. Das Gesicht des kleinen Valentine bekommen wir allerdings nicht zu sehen.

Ein Beitrag geteilt von Dawn O'Porter (@hotpatooties) am 12. Jul 2017 um 11:14 Uhr

Chris O'Dowd und Dawn O'Porter sind bereits seit fünf Jahren verheiratet. Drei Jahre nach der Hochzeit kam ihr erster Sohn Art zur Welt. Damals hatte er die Ehre die Geburt seines Kindes zu verkünden.

Zuletzt haben wir ihn in "Die Insel der besonderen Kinder gesehen", hauptsächlich ist er allerdings bekannt durch seine Rollen in Komödien wie "Brautalarm" oder "Immer Ärger mit 40" .