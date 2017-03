Chris Williams: Frankfurter Basketballer gestorben

Chris Williams ist tot. Der Basketballer aus Frankfurt starb im Alter von nur 36 Jahren.

Die Todesursache ist auch schon bekannt: Der Sportler starb an einem Blutgerinsel im Herzen, wie der Verein am Donnerstag auf seiner Website mitgeteilt hat. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden", schrieb der Klub. Mit seinem Verein, wo er von 2003 bis 2005 spielte, gewann er 2004 die deutsche Meisterschaft.

Neben den Frankfurt war Chris Williams auch bei den Sydney Kings in Australien, Türk Telekomspor aus Ankara, Qingdao DoubleStar in China und Mahram Teheran im Iran, wo er bis 2013 zuletzt aktiv war.

Seine Karriere hatte Williams bei den Virginia Cavaliers in der College-Liga NCAA begonnen. Im jahr 1999 wurde er dort zum "Rookie of the Year" ausgezeichnet.