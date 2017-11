Chrissy Teigen ist wieder schwanger

Baby Nr. 2 ist unterwegs! Chrissy Teigen und John Legend werden zum zweiten Mal Eltern. Und die wunderbare Neuigkeit haben sie auf die süßeste Art und Weise verkündet.

Chrissy Teigen: Tochter Luna bestätigt die Baby-News

Töchterchen Luna kam im April 2016 zur Welt. Jetzt bekommt sie ein Geschwisterchen - und sie selbst hat es in einem niedlichen Video verraten. In einem Video, dass Chrissy Teigen auf Instagram postete, fragte sie ihre Tochter: "Luna, was ist hier drin?" Dabei deutete sie auf ihren Bauch. Und die Kleine antwortet: "Baby!" Hach, wie süß.

Ein Beitrag geteilt von chrissy teigen (@chrissyteigen) am 21. Nov 2017 um 13:15 Uhr

Chrissy Teigen und John Legend hatten es schwer

Dass Chrissy Teigen und John wieder Eltern werden, ist für sie ein großes Glück. Denn schon vor Tochter Luna sprach das Model über ihre Unfruchtbarkeit. Das Paar schaffte es auf natrürlichem Wege nicht schwanger zu werden. So entstand Luna durch künstliche Befruchtung. Jetzt freut sich das Paar auf einen Jungen!