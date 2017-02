Chrissy Teigen & John Legend: Sie wünschen sich einen Jungen

Erst im April 2016 kam Töchterchen Luna Simone zur Welt - und nun schmieden Chrissy Teigen und John Legend schon wieder fleißig Nachwuchspläne. Das Model und der Popstar wünschen sich für ihre Tochter noch ein Geschwisterchen - idealerweise einen kleinen Bruder. Das verriet die Beauty jetzt im Interview mit "Entertainment Tonight".

Chrissy Teigen möchte noch mehr Kinder

"Als nächstes wird es auf jeden Fall ein Junge", erklärte sie entschieden. Und dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Schon beim letzten Mal wurde Chrissy Teigen schwanger durch künstliche Befruchtung, und damals wurde sie scharf dafür kritisiert, dass sie das Babygeschlecht beeinflusst hatte. Das Paar jedoch steht zu seiner Entscheidung. Gut möglich also, dass sie das gleiche Verfahren diesmal wieder einsetzen.

Derzeit ist die "Sports Illustrated"-Schönheit zwar noch nicht schwanger, aber das könnte sich schon bald ändern. " Wir wollen noch mehr. Ich weiß nicht, wann, aber wir wollen definitiv noch ein paar mehr ", sagte sie. Dann können wir uns ja schon mal auf Baby-News aus Hollywood freuen...

