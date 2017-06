Christel Sembach-Krone: Die Chefin vom Circus Krone ist tot!

Eine wahre Ikone hat uns verlasen, Christel Sembach-Krone ist tot. Die Chefin vom legendären „Circus Krone“ ist am Dienstag im Alter von 80 Jahren nach kurzer, aber schwerer Krankheit in München gestorben, dies teilte der Zirkus nun mit. Ihre Nachfolge soll ihre Adoptivtochter Jana Mandana Lacey-Krone antreten.

Für Christel Sembach-Krone war der „Circus Krone“ Familie

Christel Sembach-Krone stand von 1956 bis 2006 in der Manege, immer an ihrer Seite: Ihre Pferde. Sie selbst sagte stets: „Meine Pferde sind meine Kinder.“ Auch nach ihrer Zeit in der Manege gönnte sich Christel Sembach-Krone kaum Ruhe und arbeitete hinter den Kulissen weiter. Der „Circus Krone“ war ihre ganz große Liebe und auch ihre Familie. Ihr Großvater Carl Krone vor mehr als hundert Jahren angefangen, Zirkus-Geschichte zu schreiben. Für Christel Sembach-Krone gab es nie eine Alternative zum Zirkus, wie sie einst in einem Interview betonte: „Es hat nicht einen Moment in meiner Kindheit gegeben, in dem ich daran gezweifelt hätte, Zirkus zu machen.“

Christel Sembach-Krone war eine Meisterin in der Dressur und brachte immer wieder neue Ideen und Wagnisse in die Manege. Doch außer an neuen Dressuren feilen und die Tiere entsprechend trainieren kümmerte sie sich auch darum, welche Artisten engagiert werden, kümmerte sich um die Logistik und Tourneen und überwachte jede Generalprobe. Sie holte Artisten von der ganzen Welt zum „Circus Krone“, stets auf der Suche nach dem perfekten Dreiklang aus Tierdressuren, Artistik und Clownerie. Denn die richtige Mischung war Christel Sembach-Krone wichtig.