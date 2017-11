Dramatische Szenen beim Regionalliga-Spiel Wuppertal gegen Uerdingen am Samstag: Bei einem Zweikampf bekam Uerdingen-Kicker Christian Müller den Ellenbogen seines Gegners so hart ins Gesicht, dass er blutend zu Boden ging.

Obwohl der Fußballer offenbar dringend Hilfe brauchte, kam zunächst jedoch kein Sanitäter auf den Platz, um den Verletzten zu versorgen. Minutenlang passierte nichts - selbst als die Mitspieler und auch der Stadionsprecher um Hilfe baten.

Die skurrile Begründung: Die Sanitäter fühlten sich offenbar nicht zuständig, außerdem sei ihr Auto eingeparkt und sie kämen nicht an ihre Trage. Erst nach einigen Minuten, in denen Christian Müller laut "Bild.de". sogar bewusstlos gewesen sein soll, kamen die Rettungskräfte.

Mit Nasenbeinbruch und Gehirnerschütterung wurde er schließlich auf die Intensivstation gebracht. Inzwischen wurde er aber bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Die gegen sie erhobenen Vorwürfe weisen die Malteser via Facebook zurück: „Die Vorwürfe gegen die Einsatzkräfte, die von Vereinsoffiziellen gegenüber der Presse geäußert wurden, weisen die Malteser aber in einer ersten Stellungnahme in aller Deutlichkeit zurück.“