Christian Rach: Dramatischer Angriff!

Jahrelang rettete Christian Rach Restaurants vor dem Aus, doch auch im wahren Leben ist der RTL-Star ein wahrer Held! Er rettete einer Frau das Leben!

Christian Rach hörte plötzlich Hilfeschreie!

Im Gespräch mit "Bunte" erzählt Christian Rach von dem Schock-Tag. Eines Abends hörte er Schreie aus einem Gebüsch. "Hilfe! Hilfe, von einer Frau", verrät Christian Rach.

Der TV-Koch war mit seinem Hund unterwegs. "Und was mache ich? Ich hatte diese Leine mit so einer Kette daran dabei, bin dorthin, und da habe ich da einen Mann gesehen über einer Frau, die blutverschmiert am Boden lag. Er hat mit den Stiefeln auf sie eingetreten und ich dachte: Oh Gott, der bringt sie um! Dann habe ich ihm mit der Kette von der Hundeleine richtig einen mitgegeben und meinen Hund hergepfiffen."

Christian Rach: Held in der Not!

Christian Rach schaffte es auch tatsächlich den Mann in die Flucht zu schlagen und die Frau zu retten - auch dank seinem Hund. "Dann kam dieser Riesenhund mit seinem pechschwarzen langen Fell und baute sich vor dem Angreifer mit fletschenden Zähnen auf. Der Typ wollte auf mich losgehen, woraufhin ich ihm noch mal eine verpasst habe. Der Mann ist dann abgehauen, aber die Frau war gerettet. Ich bin mit der Frau im Arm, blutverschmiert von oben bis unten, dann ins Krankenhaus", so der 60-Jährige weiter. Ein wahrer Held!