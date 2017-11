„Chronisch zu fett“: Daniela Katzenberger erntet Body-Shitstorm

Arme Daniela Katzenberger! Eigentlich wollte sie ihren Fans nur ihr Kleid zeigen, das sie bei der McDonald’s Benefiz-Gala am Freitagabend trug. Doch dafür erntete die TV-Blondine heftige Body-Kritik!

So richtig schienen sich die Fans nicht an den Anblick gewöhnen zu können. „Ich finde es nicht schön. Bei so einer großen Brust sollte man Träger haben“ und „Für den Anlass das falsche Kleid. Viel zu freizügig und zu eng oben herum. Das Kleid trägt auf und ist mit den blonden Haaren eine falsche Kombination“, kritisierten ihre Follower beispielsweise.

Doch das wollte die 31-Jährige nicht auf sich sitzen lassen und postete einen weiteren Schnappschuss von sich. „Ich werde wahrscheinlich immer diese eine Frau sein, die im Vergleich zu den anderen in meiner Branche „das Pummelchen“ ist“, schrieb sie dazu. „Ich werde auch damit leben müssen, dass ich aus Sicht vieler mindestens 5-20 kg zu viel, 2 Kleidergrößen zu üppig und 3 BH-Größen „zu weiblich“ bin...und für einige bin ich sowieso chronisch zu fett. Aber hey...Gestern hatten diese chronisch zu dicken Kurven, die „3-Körbchen-zu-viel-Brüste“ und das „verbal-in-der-Luft-zerfetzte-Kleid“ und ich einen mega geilen Abend... und lecker war‘s auch.“

Body-Kritik kann Daniela eben nicht aus der Ruhe bringen!