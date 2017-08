Chryssanthi Kavazi: "Ja, ich will Kinder haben"

In CLOSER spricht die neue „GZSZ“-Schauspielerin über Baby- und Hochzeitspläne

Was führt sie nur im Schilde? Seit Juni spielt Chryssanthi Kavazi (28) bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (mo.–fr., 19.40 Uhr, RTL) das geheimnisvolle Biest Laura Weber. Doch wie tickt die Schauspielerin, die Industriemechanikerin gelernt hat und mit TV-Star Tom Beck (39) liiert ist, eigentlich privat? CLOSER hakte nach …

Was für ein böses Spiel spielt Ihre „GZSZ“-Figur Laura?

Laura empfindet ihr eigenes Handeln ja als gar nicht so bösartig. Es ist nichts Persönliches. Sie will keine Rache. Sie will sich bereichern und dann wieder verschwinden …

Aber sie bleibt erst einmal Teil der Soap – so viel darf man verraten. Seit April drehen Sie in Babelsberg. Wie haben Ihre „GZSZ“-Kollegen Sie aufgenommen?

Es ist immer ein seltsames Gefühl, wenn man in eine Gruppe neu dazukommt. Es gab eine kleine Eingewöhnung ein paar Tage vor Drehbeginn. Da habe ich einen ersten Eindruck von den Studios bekommen und die verschiedenen Abteilungen kennengelernt. Ich war schon aufgeregt, aber alle waren sehr nett zu mir.

Fußballer müssen für ihre neue Mannschaft meist singen … Gab es bei Ihnen auch ein Einstands-Ritual?

(Lacht.) Singen musste ich nicht. Schade eigentlich. Ich singe gern, nur meist will es niemand hören.

Sie sind seit fast zwei Jahren mit TV-Star Tom Beck zusammen. Was sagt er zum neuen Job?

Tom freut sich für mich und steht mir mit Rat und Tat zur Seite. Wenn es zeitlich passt, lernen wir auch mal gemeinsam Texte und fragen uns ab.

Auf Ihrer Instagram-Seite zeigen Sie sich mit einem Baby. Wie sieht es bei Ihnen mit Nachwuchs aus?

Ich hab eine große Familie und bin mit drei Geschwistern groß geworden. Deswegen war für mich schon sehr früh klar, dass ich einmal Kinder haben möchte.

Ist Hochzeit schon ein Thema?

Momentan sind wir beide beruflich sehr eingebunden und freuen uns erst mal, nun in Berlin einen neuen, gemeinsamen Lebensmittelpunkt zu haben. Damit sind wir sehr glücklich.

Sind Sie gläubig?

Ja, ich bin ein gläubiger Mensch. Meine Mutter legte von Anfang an sehr viel Wert drauf.

Was sagt Ihre Familie eigentlich dazu, dass Sie jetzt bei „GZSZ“ mitspielen?

Sie freut sich sehr für mich. Meine Eltern führen seit 30 Jahren ein griechisches Restaurant in unserem Heimatort. Und so wie die „Athenplatte“ ein Teil vom „Hillerser Hof“ ist, wird jetzt seit circa zwei Monaten jeden Abend „GZSZ“ im Restaurant geschaut. Das gehört nun dazu, und keine Folge wird verpasst. Mein Vater ist unheimlich stolz auf mich und hält die ganze Familie in Griechenland auf dem Laufenden.

Wie reagieren die „GZSZ“-Fans auf Sie?

Die meisten trauen sich nicht, mich anzusprechen. Und wenn sie es tun, sind sie meistens erschrocken, dass ich doch ganz nett bin (lacht).