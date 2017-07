Cindy aus Marzahn: TV-Comeback als Ilka Bessin

Die Proll-Diva im pinken Jogger ist zurück! Naja fast. Der TV-Star, der zehn Jahre lang als Cindy aus Marzahn auf der Bühne stand feiert als Ilka Bessin sein Comeback. Das ist der echte Name der einstigen Komikerin.

Der Unterschied zwischen den beiden: Bei Ilka Bessin geht es sehr viel ernster zu als bei Cindy. Bessin arbeitet ab dem 26. Juli als Reporterin für "sternTV". Dort wird sich für Bessin alles um das Thema soziale Gerechtigkeit drehen. Kein unbekanntes Terrain, schließlich wuchs sie selbst in einer Plattenbau-Siedlung auf. Für das TV-Magazin wird sie sich mit Obdachlosen, Straßenkindern und verarmten Rentnern treffen. In einem Selbsttest zieht Ilka Bessin sogar in eine Plattenbausiedlung in Halle-Neustadt. Doch diese Sendung bleibt nicht die Einzige für Bessin: Bereits am Donnerstag macht Bessin bei Johannes B. Kerners Rateshow „Da kommst Du nie drauf!“ mit.

Cindy aus Marzahn wird Hochzeitsplanerin

"Anfangs war es ungewohnt"

"Diese neuen Sachen machen mir Spaß, ich hoffe, dass der Zuschauer das auch merkt. Anfangs war es aber ungewohnt, ohne Perücke und rosa Jogginganzug im Fernsehstudio zu stehen. Ich musste mir ja sonst als Cindy nie die Frage stellen: ‚Was ziehste denn heute an?’“, sagte Bessin gegenüber der "Bild"-Zeitung.

So elegant sieht Ilka Bessin aus, wenn sie den pinken Jogger ablegt. Getty Images

Ne, warum auch der pinke Jogging-Anzug war schließlich das Markenzeichen der prolligen Platten-Diva Cindy aus Marzahn. Eine authentische Kunstfigur, die über ihr Leben als Arbeitslose erzählte. Nach zehn Jahren als Cindy trat Ilka Bessin im Juni 2016 jedoch das letzte Mal im Samt-Jogger auf, hängte ihn danach ein für allemal an den Nagel.

Der Ausstieg viel Ilka Bessin schwer

Auch, wenn ihr das wirklich nicht leicht fiel: "Ehrlich gesagt musste ich mich erst einmal daran gewöhnen, Zeit für mich zu haben. Morgens aufzustehen und mich nach dem Zähneputzen zu fragen: ‚Was machste jetzt?‘ – das habe ich mir wirklich einfacher vorgestellt." Jetzt ist es mit der Langeweile ja endlich vorbei und wir dürfen uns freuen Cindy... ääh... Ilka endlich wieder im TV zu sehen.