Joko und Klaas: "Circus Halligalli" wird abgesetzt

Das ist ein echter TV-Schock: „Circus Halligalli“ läuft seit vielen Jahren auf ProSieben. Doch nun ist Schluss, denn die Kultshow wird eingestellt!

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beenden ihre Late-Night-Show noch in diesem Sommer. "Uns war von Anfang an klar, dass wir eine Show wie ‚Circus Halligalli‘ nicht bis in alle Ewigkeit machen werden. Alles, was wir mit dieser Sendung erreichen und machen wollten, werden wir bis zum Sommer verwirklichen. Wir wollen aufhören, wenn es am schönsten ist“, erklärt Joko Winterscheidt laut „DWDL“. „Daher haben wir uns dazu entschieden ‚Circus Halligalli' zu beenden und so wie es ist unbeschadet in den Schrank zu stellen“, heißt es weiter.

„Wir gehören zu ProSieben und ProSieben zu uns. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern“, stellt er klar. Künftig wird es also auch weitere Show-Formate mit Joko und Klaas auf dem Sender geben.

"Joko ist mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen und das steht unserem Konzept natürlich im Weg. Es ist ein bisschen wie in einer langen Ehe. Da ist der Papa dann irgendwann auch mal eine Stunde länger im Garten, aber wenn er abends zum Essen kommt, dann freut er sich wieder richtig auf die Mama. Fernsehjahre rechnet man wie Hundejahre, die muss man sich gut einteilen“, erklärt Klaas Heufer-Umlauf. Die letzte Folge von „Circus Halligalli“ soll im Sommer auf ProSieben laufen.