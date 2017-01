"Circus Halligalli": Joko und Klaas machen montags Schluss!

"Circus Halligalli" kommt aus der Winterpause zurück, doch in der neuen Staffel wird sich einiges ändern: Die ProSieben-Show erhält einen ganz neuen Sendeplatz!

Rund vier Jahre kam am Montagabend die Show "Circus Halligalli", jetzt ist damit aber Schluss: Joko und Klaas sind nun künftig dienstags um 22:15 Uhr zu sehen, wie "DWDL" schreibt. Montags setzt der Sender auf Sitcoms wie "2 Broke Girls" oder "New Girl".

"Circus Halligalli" lief in der letzten Zeit nicht mehr so gut, wie in den Jahren davor. Mit dem neuen Sendeplatz soll sich ändern. Ob Dienstags nun wirklich mehr Zuschauer einschalten, wird sich noch zeigen... Ab dem 14. Februar laufen die neuen Episoden von "Circus Halligalli".