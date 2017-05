Clea-Lacy Juhn: So süß beweist sie Sebastian Pannek ihre Liebe

Clea-Lacy Juhn: So beweist sie Sebastian Pannek ihre Liebe - Es ist leicht jemanden toll zu fingen, wenn er oder sie aufgestylt und frisch vor einem steht. Wenn dann aber einer völlig verrotzt ist, zerzaust, jammernd und mit fettigen Haaren, gehört schon etwas mehr dazu. So soll es sogar Paare geben, die einander gar nicht sehen wollen, wenn einer mal richtig krank ist. Nicht so jedoch bei Clea-Lacy Juhn und Sebastian Pannek.

Ein Beitrag geteilt von Clea-Lacy (@clea_lacy) am 15. Mai 2017 um 13:18 Uhr

In einem Post bei Instagram lässt sie uns wissen, dass Sebastian Pannek offenbar gerade flachliegt. "Wenn MANN krank ist, dann muss eine kräftige Suppe her. So wie ich sie von Mutti kenne", schreibt sie zu einem Foto, auf dem wir sie in der Küche am Herd stehen sehen. Auf einem Schneidebrett sehen schon fertig geschnittene Karotten, Lauch, Sellerie, Petersilie und Pastinaken. Und obwohl mit dem Gemüse das Entscheidende noch gar nicht in der Suppe ist, schmeckt Clea schonmal ab.

Schlabberpulli und Suppe als Zeichen ob Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn ein echtes Paar sind

Dabei hat sie sich, vermutlich passend zu Sebastian, schomal in einen weiten Kapuzenpulli geschmissen um mit ihm solidarisch die Männergrippe auszukurieren. Ein wenig irritierend ist jedoch, dass Clea-Lacy auf dem Foto komplett geschminkt ist. Alles nur fake? Auf Nachfrage der Fans klärt die Auserwählte von Sebastian Pannek auf, dass sie direkt von einer Autogrammstunde käme und dementsprechend noch so stark geschminkt sei.

Die Fans freuen sich über die süße Geste, die, nach anfänglichen Zweifeln vieler Zuschauer, vielleicht mehr zeigt, dass die beiden ein echtes Liebespaar sind, als jede noch so romantische Liebesbekundung vor der Kamera.