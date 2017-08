Collien UImen-Fernandes überrascht mit Baby-Bauch

Hoppla, was ist denn das für eine Kugel? Vor Kurzem präsentierte sich Collien Ulmen-Fernandes noch rank und schlank wie eh und je - und jetzt ist sie offenbar plötzlich im neunten Monat schwanger.

Bei Facebook postete die Moderatorin gleich zwei Fotos, die sie mit kugelrundem Bauch zeigen. Ist da etwa ein Baby unterwegs? Dabei betonte sie neulich doch noch, es sei zu früh für weiteren Nachwuchs...

Collien Ulmen-Fernandes: Wann kommt das zweite Baby?

Collien gibt jedoch direkt Entwarnung: "Bevor wieder Gerüchte aufkommen: Ich habe einfach nur viel gegessen... ", schreibt sie bei Facebook. Aber diese Ausrede stimmt auch nicht so ganz - in Wirklichkeit probiert sie für eine neue Rolle eine Babybauch-Attrappe an. Das belegt auch ihr Hashtag "Filmschwangerschaft".

Erwacht nun der Babywunsch bei Collien?

Doch offenbar kann sich die Ehefrau von Christian Ulmen ziemlich gut in ihre Rolle hineinfühlen. "Ich glaube, es tritt", scherzt sie. Wer weiß - vielleicht erwacht durch den Fake-Bauch ja tatsächlich der Wunsch nach einem Geschwisterchen für ihre Tochter. Und möglicherweise kommt die echte Baby-News ja doch schon viel früher als gedacht...