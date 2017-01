Collien Ulmen-Fernandes & Christian Ulmen: Süße Baby-News!

Collien Ulmen-Fernandes und Christian Ulmen gehören definitiv zu den sympathischsten Promi-Paaren in Deutschland. Seit sechs Jahren sind die beiden glücklich verheiratet. 2012 kam ihre Tochter zur Welt und machte das Glück perfekt. Und die wird bald ein Geschwisterchen bekommen. Collien Ulmen-Fernandes ließ jetzt die süße Baby-Bombe platzen. Doch ihre Aussage ist eine echte Überraschung! Wieso? Das seht ihr im VIDEO:

Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes sind auch vor der Kamera ein Dream Team

Privat sind Collien Ulmen-Fernandes und ihr Mann unzertrennlich, doch beruflich sind sie geschiedene Leute. Zumindest in ihrer neuen Rolle in der Maxdome-Serie "Jerks" (ab dem 26. Januar)! Dort spielen die beiden nämlich tatsächlich ein Ex-Paar. „Ich fand es auch sehr reizvoll, sich ein Parallel-Universum zu schaffen, in dem wir getrennt sind. So werden wir uns niemals wirklich trennen. Wenn wir tatsächlich einmal keinen Bock aufeinander haben, beamen wir uns einfach in die „Jerks“-Welt", grinst Christian Ulmen im Interview mit "Closer".

Und eine Sache hat dem Schauspieler so richtig gefallen! Als Regisseur der Serie war er der Big Boss und konnte Collien Ulmen-Fernandes mal zeigen, wo es langgeht! „Endlich passierte alles, was ich will und sage“, verrät er augenzwinkernd. Sicher icht der schlechteste Job...