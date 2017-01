Als plötzlich Kuschel-Fotos von Kay One und Collien Ulmen-Fernandes die Runde machten, reagierten die Fans wahnsinnig geschockt. Läuft es zwischen Collien und Christian Ulmen etwa nicht mehr gut?

Jetzt äußerte sich die 35-Jährige erstmals zu den Fotos aus dem Auto. „Schade!! Voll enttäuscht!! Dachte, er meint es ernst mit mir, jetzt les ich, dass das alles nur für Dreharbeiten war...“.

Puh! Viele Fans vermuteten schon eine heimliche Affäre, doch zum Glück geht es bei den Bildern nur um die neue Comedy-Serie „Jerks“.

"Die Fotos sind im Rahmen von Dreharbeiten entstanden. In Echt hätte ich doch bei einem Mann wie Prince Kay One keine Chance. Deswegen muss ich mich im wahren Leben leider, leider mit Christian Ulmen zufriedengeben. Dafür durfte ich wenigstens in der fiktionalen Welt mal in Prince Kay Ones durchtrainierten Armen liegen", erklärt Ulmen-Fernandes gegenüber „Bild“.

Na, dann ist ja alles gut!