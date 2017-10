Conchita Wurst: Schock-Nachricht über Depressionen

Conchita Wurst gestand nun der Öffentlichkeit, dass sie unter einer depressiven Phase litt. Im Mai verkündete Conchita, dass sie ihre Rolle ablegen möchte. Tom Neuwirth, so wie Conchita mit echtem Namen heißt, geriet durch seine Star-Rolle in eine Identitätskrise.

Conchita hatte an nichts mehr Interesse

Wie Conchita alias Tom gegenüber "RTL" verriet, habe er sich in einer starken Krise befunden. Er hatte kein Interesse mehr an seinen Freunden, war unglücklich und konnte kein Glück mehr empfinden. Um wieder männlicher zu wirken, entschied sich Tom dazu die Rolle der Conchita abzulegen. Während Tom früher als Conchita Wurst in auffälligen Abendroben zu sehen war, ist sein neuer Look dezenter und unauffälliger geworden.

Conchita Wurst: "Wild Girl" oder doch eher "Wild Man"?

Tom entschloss sich für eine Therapie

Um aus dem tiefen Loch der Depression wieder heraus zu kommen, entschloss sich Tom eine Therapie zu beginnen. Er wollte nicht mehr mit den negativen Gefühlen leben und wollte wieder glücklich sein. So sagte er gegenüber "RTL": "Wenn es etwas zu tun gibt, dann tu ich das sofort. Und wenn es meinem Kopf nicht gut geht, dann geh ich das an. Und das hab ich getan und ich hab mich in Therapie begeben und ich wollte diesem Unglücklich sein einfach auf den Grund kommen."

Tom geht es wieder besser

Dank einigen Gesprächen fand der Star wieder zu sich zurück und ist ebenfalls zu einer neuen Erkenntnis gekommen. So sagt er: "Du kannst alles haben und trotzdem unglücklich sein."