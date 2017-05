Die Bauer Xcel Media Deutschland KG (im Folgenden auch "wir", "uns") verwendet auf den von ihr betriebenen Webseiten an mehreren Stellen so genannte Cookies. Cookies können unterschiedliche Daten speichern und dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, sicherer und effektiver zu machen. So dienen diese etwa dazu, Ihnen die Nutzung geschlossener Nutzerbereiche zu ermöglichen und die Speicherung individueller Nutzereinstellungen zu ermöglichen. Dabei verwenden wir zum einen eigene Cookies. Damit besondere Funktionalitäten (wir z.B. Funktionen von sozialen Netzwerken) in unsere Webseite integriert sowie Anzeigen auf unserer Webseite geschaltet werden können, werden über unsere Webseite allerdings auch Cookies von Drittanbietern gesetzt.

Indem Sie unsere Webseiten nutzen, erklären Sie sich mit dem Einsatz der über unsere Webseiten gesetzten Cookies einverstanden. Im Einzelnen setzen wir auf denjenigen Webseiten, von denen auf diese Cookies Policy verlinkt wird, die in der nachfolgenden Aufstellung genannten Cookies ein. Wie wir Cookies nutzen, um Ihnen bei einem Besich unserer Webseiten nutzungsbasierte Online-Werbung anzuzeigen, erfahren Sie zudem hier. Bitte beachten Sie, dass auf einigen Webseiten je nach Funktionsumfang ggf. nicht alle der aufgeführten Cookies zum Einsatz kommen.

Übersicht über die eingesetzten Cookies

Name Anbieter Beschreibung Speicher-Zeitraum POPUPCHECK intouch.wunderweib.de Wird gesetzt, um zu überprüfen, ob es in ihrem Browser möglich ist ein sogenanntes Popup aufzurufen. 1 Tag PHPSESSID intouch.wunderweib.de Wird gesetzt, sobald sie den Minispiele-Bereich auf unserer Website besuchen. Die Information über die Session wird gentuzt, um das Spielen der Minispiele zu ermöglichen. Session userSession Apester Werden gesetzt, sobald ein Apester Plugin in unsere Website eingebettet ist. Ermöglicht die korrekte Funktionalität dieser Apester Plugins wie z.B. Quiz & Tests.



Datenschutz-Informationen von Apester: http://apester.com/privacy Session Sheet1 Sheet2 Sheet3,Erkundenadrum, _actms, _actmu, _ga, _gid, _mkto_trk, _uetsid, ajs_anonymous_id, ajs_group_id, ajs_user_id, db_annual_sales, db_city, db_company_name, db_country, db_demandbase_sid, db_employee_count, db_industry, db_persona_ids, db_primary_sic, db_revenue_range, db_state, db_sub_industry, gtm_session, mf_*, mf_user, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelySegments, ser_app AppDynamics Wird gesetzt, um die Performance unserer Seite und der angeschlossen Systeme zu monitoren, um bei Fehlern schneller eingreifen zu können.



Cookie-Informationen von AppDynamics: https://www.appdynamics.de/cookies/ ADRUM, gtm_session, mf_* = Session_gid = 1 Tagdb_persona_ids = 7 Tagemf_user = 90 Tage_actms, _actmu, _uetsid, ajs_anonymous_id, ajs_group_id, ajs_user_id, db_annual_sales, db_city, db_company_name, db_country, db_demandbase_sid, db_employee_count, db_industry, db_persona_ids, db_primary_sic, db_revenue_range, db_state, db_sub_industry, ser_app = 1 Jahr_ga, _mkto_trk = 2 JahreoptimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelySegments = 10 Jahre _bpn_uid, _ur_i, _ur_v, cookies.js AudienceProject Werden gesetzt, um Informationen über Besucher, die unsere Website nutzen, automatisiert und über eine Umfrage zu sammeln. Wir benutzen diese Informationen, um Berichte zu erstellen und uns bei der Verbesserung der Website und Anzeigenausspielung zu helfen.



Datenschutz-Informationen von Audience Project: https://www.audienceproject.com/privacy-2/ csrftoken = 1 Tag

mid = 20 Jahre

rur = Session dpr

fr Facebook Werden gesetzt, um die Funktionalität der Facebook Plugins (u.a. Eingebette Posts, Videos, Login) auf unserer Seite zu ermöglichen.



Cookie-Informationen von Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ dpr = Session

fr, c_user, pl, xs = 90 Tage

dats = 180 Tage

datr, lu, sb = 2 Jahre _ga,,_gat,,_gat_bdu, _gads, _gat_UA-*, _gid Google Analytics Werden gesetzt, um Informationen über Besucher, die unsere Website nutzen, zu sammeln. Wir benutzen diese Informationen, um Berichte zu erstellen und uns bei der Verbesserung der Website zu helfen. Die Cookies sammeln Information in anonymisierter Form, einschließlich der Anzahl der Website-Besucher, wo die Besucher der Website hergekommen sind und die Seiten, die sie besuchten.



Datenschutzinformationen von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Optout: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=de _gat, _gat_bdu, _gat_UA-* = Session

_gid = 24 Stunden

_ga, _gads = 2 Jahre i00 INFOnline / IVW Werden gesetzt, um Informationen über Besucher, die unsere Website nutzen, zu sammeln. Wir benutzen diese Informationen, um Berichte zu erstellen und uns bei der Verbesserung der Website zu helfen. Die Cookies sammeln Information in anonymisierter Form, einschließlich der Anzahl der Website-Besucher, wo die Besucher der Website hergekommen sind und die Seiten, die sie besuchten.,Datenschutzinformationen von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=deWird gesetzt, um statistische Kennwerte zur Nutzung unserer Angebote zu sammeln. Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu) sind oder an der Studie „internet facts“ der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma - www.agma-mmc.de), sowie der IVW veröffentlicht und können unter http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de und http://www.ivw.eu eingesehen werden.



Optout: http://optout.ivwbox.de/Optout: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=de 299 Tage csrftoken, mid, rur, ig_pr, ig_vw, wd Instagram Werden gesetzt, sobald ein Instagram Plugin in unsere Website eingebettet ist. Ermöglicht die korrekte Funktionalität dieser Instagram Plugins wie z.B. eingebette Instagram-Posts.



Cookie-Informationen von Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 rur, ig_pr, ig_vw, wd = Session

mid

csrftoken = 1 Jahr

mid = 20 Jahre _auth, _ga, _pinterest_cm, _pinterest_sess Pinterest Werden gesetzt, um die Funktionalitäten des Pinterest Plugins (Pin it Button) auf unserer Website zu ermöglichen.



Datenschutz-Informationen von Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy _auth = 1 Jahr

_b = Session

_pinterest_cm = 1 Jahr

_pinterest_sess = Session _vero_visit, _vero_c, _veroc1, _veroc2, _veroc3,,_veroc4, pb_analytics, pb_utm, playbuzz, testSaveCookie Playbuzz Werden gesetzt, sobald ein Playbuzz Plugin in unsere Website eingebettet ist. Ermöglicht die korrekte Funktionalität dieser Playbuzz Plugins wie z.B. Quiz & Tests.



Datenschutz-Informationen von Playbuzz: http://www.playbuzz.com/PrivacyPolicy _vero_visit, _vero_c, _veroc1, _veroc2, _veroc3,,_veroc4, pb_analytics, testSaveCookie = Session

pb_utm = 120 Tage

playbuzz = 1 Jahr *_uuid, _cfduid, GCLB Seeding Alliance / Nativendo Werden gesetzt, sobald Native Advertising Kampagnen von Seeding Allaince auf unserer Website eingebettet sind. Ermöglicht die Anzeige dieser Native Advertsing Kampagnen.



Datenschutz-Informationen sowie Opt-out von Seeding Alliance: http://seeding-alliance.de/datenschutz/ GCLB, *_uuid = Session

_cfduid = 1 Jahr stpt, t_gid, t_vpub, taboola_usg, JSESSIONID, taboola_session_id, taboola_upci Taboola Werden gesetzt, sobald ein Taboola Widget auf unserer Website eingebettet ist. Ermöglichen die korrekte Funktionalität der Taboola Widgets wie z.B.. Artikel-Empfehlungen.



Cookie-Informationen von Taboola: https://www.taboola.com/cookie-policy stpt, t_gid, t_vpub, taboola_usg, taboola_upci = 1 Tag

JSESSIONID, taboola_session_id = Session TRACDELIGHT_JS_USER_ID, _ga Tracdelight Werden gesetzt, sobald ein Tracdelight Plugin in unsere Website eingebettet ist. Ermöglicht die korrekte Funktionalität dieser Tracdelight Plugins wie z.B. Produkt und Shopping-Empfehlungen.



Datenschutz-Informationen von Tracdelight: https://www.tracdelight.com/privacy TRACDELIGHT_JS_USER_ID = 3 Tage

_ga = 2 Jahre YSC, APISID, CONSENT, HSID,,LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SSID, SID, VISITOR_INFO1_LIVE, remote_sid Youtube Werden gesetzt, sobald ein Youtube-Video in unserer Seite eingebunden und/oder abgespielt wird. Ermöglicht die korrekte Funktionalität dieser Youtube Videos.



Datenschutz-Informationen von Youtube/Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ YSC, remote_sid = Session

PREF, VISITOR_INFO1_LIVE = 1 Jahr

APISID, HSID, LOGIN_INFO, SAPISID; SID, SSID = 2 Jahre

CONSENT = 20 Jahre

Verhinderung des Einsatzes von Cookies und Opt-Out

Sie können das Speichern von Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Internet-Browsers oder durch die Installation von Browser-Add-Ons verhindern, etwa indem Sie in diesem das automatische Setzen von Cookies generell deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall unter Umständen nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können.

Für einzelne Funktionen/Cookies haben Sie die Möglichkeit, einen sog. Opt-Out durch Anklicken eines Opt-Out-Links durchzuführen. Durch Anklicken dieser Opt-Out-Links werden die bisher gespeicherten Cookies jeweils durch ein neues Cookie ersetzt, das die in den bisherigen Cookies gespeicherten Informationen löscht und die weitere Erfassung von anonymisierten Informationen verhindert. Bitte beachten Sie, dass die Opt-Out-Funktion jeweils an das verwendete Endgerät und den Browser geknpüft ist. Wenn Sie mehrere Endgeräte/Browser nutzen, müssen Sie das Opt-Out daher auf jedem einzelnen Gerät/Browser durchführen. Sofern Sie in Ihrem Browser alle Cookies löschen, werden hierdurch auch die Opt-Out Cookies gelöscht, so dass es erforderlich werden kann, die Opt-Out-Links erneut anzuklicken.

Stand: 26.05.2017