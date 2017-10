Cornelia Jehle: So brutal wurde die FDP-Politikerin ermordet!

Diese Tat macht fassungslos und schockiert ganz Deutschland! In einer Tiefgarage wurden drei Leichen entdeckt – darunter auch die bekannte FDP-Politikerin Cornelia Jehle.

Die Ehe der Politikerin lief offenbar schon lange nicht mehr gut. Ihr Ehemann war Hausmeister, sie machte Karriere. Im Rathaus lernte sie einen deutlich jüngeren Mann kennen – und verliebte sich ineinander, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

FDP-Politikerin und ihr Liebhaber vom Ehemann getötet

Von ihrem Mann hatte sie sich eine Auszeit genommen und verbrachte viel Zeit mit ihrer neuen Liebe – das zeigten die beiden auch in der Öffentlichkeit. Irgendwann eskalierte die Situation: Es gab einen so heftigen Streit zwischen ihr und ihrem Mann, dass die Polizei anrücken musste. Ihr Ehemann musste in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden.

So brutal wurde Cornelia Jehle ermordet

Nachdem der Streit eskaliert ist, wurde ein Kontaktverbot verhängt – das ignorierte ihr Mann und hat sie gestalkt. In einer Tiefgarage soll ihr Ehemann dann Cornelia Jehle und ihren neuen Freund ermordet haben. Er schnitt ihr die Kehle durch, ihr neuer Freund wurde erschossen und danach richtete er die Waffe gegen sich selber. Die Polizei fanden Messer und eine Schusswaffe in dem Fahrzeug. Die Tatwaffen wurden von der Polizei sichergestellt.