Cristiano Ronaldo zeigt erstmals seine Freundin Georgina Rodriguez

Bei Cristiano Ronaldo ist das ja immer so eine Sache mit den Frauen. Zum einen stehen sie bei dem schönen Portugiesen Schlange, zum anderen halten sich hartnäckig die Gerüchte, er sei vielleicht doch homosexuell. Die Tatsache, dass man absolut gar nichts über die Mutter seines Sohnes weiß, sorgt natürlich für weitere Spekulationen. Immerhin scheint der aktuelle Beziehungsstatus von Cristiano Ronaldo nun wieder etwas klarer zu sein.

In Zürich wurde er nun von der Fifa zum vierten Mal zum Fußballer des Jahres gekürt. Bei der Verleihung tauchte Cristiano Ronaldo mit seiner augenscheinlich neuen Freundin Georgina Rodriguez und seinem Sohn Cristiano Jr. wie als kleine Familie auf.

Dass sich der Kicker offiziell und öffentlich mit einer Frau an seiner Seite gezeigt hat, ist schon etwas länger her. Mit Georgina scheint es also wirklich ernst zu sein. So wie es auf den Fotos aussieht, ist sie schon ein richtiger Bestandteil seiner Familie. So ließ sie sich auch mit Cristianos Schwestern Katia und Telma und seiner Mutter Maria fotografieren. Gemeinsam feierten sie den Sieg ihres Fußballstars.

Das letzte Mal, dass es Cristiano Ronaldo mit einer Frau so ernst meinte, war, soweit bekannt, mit Irina Shayk. Die ist jetzt mit Filmstar Bradley Cooper zusammen und erwartet mit ihm zusammen ihr erstes Kind.