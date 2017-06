Cristiano Ronaldo zeigt seine Zwillinge auf Instagram!

Was für ein Bild. Cristiano Ronaldo patzt fast vor Stolz, überglücklich präsentiert der dreifache Papa seine Zwillinge via Instagram. Der Profi-Kicker hatte am 29. Juni die Geburt seiner Twins bestätigt und kurz darauf ein Foto von sich und seinen Babys gepostet. Selig schaut der Sportler auf seinen schlafenden Nachwuchs und möglicherweise hat er mit dem zuckersüßen Schnappschuss direkt das Babygeschlecht verraten. Eins der Babys trägt nämlich hellblau, das andere rosa. Laut dem portugiesischen TV-Sender „SIC“ sollen die Babys auf die Namen Eva und Mateo hören. Cristiano Ronaldo ist jedoch nicht näher auf das Thema eingegangen, dafür beschreibt er, wie glücklich er über seine süßen Zwillinge ist: „Ich bin so glücklich, dass ich die beiden neuen Lieben meines Lebens halten kann.“

Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano) am 29. Jun 2017 um 10:09 Uhr

Cristiano Ronaldo freigestellt, damit er seine Zwillinge sehen kann

Als seine Zwillinge das Licht der Welt erblickten, stand Cristiano Ronaldo auf dem Fußballplatz, wurde danach aber vom Verband freigestellt. Via Facebook verkündete der Fußballstar: „Ich war wie immer mit Leib und Seele im Dienste der portugiesischen Nationalmannschaft im Einsatz, obwohl ich wusste, dass meine beiden Kinder geboren wurden. Ich bin sehr froh, dass ich endlich mit meinen Kindern zusammen sein kann.“

Dank einer Leihmutter aus Amerika war es Cristiano Ronado möglich, Papa von Zwillingen zu werden. Er ist bereits Vater eines Sohnes, für den er das alleinige Sorgerecht hat. Und der nächste Nachwuchs ist auch schon unterwegs. Seine Freundin Georgina Rodriguez ist schwanger, die frohe Botschaft wurde von einem Sprecher des Kickers bestätigt.