Crocs: So stylish ist die "Drew Barrymore ♥ Crocs"-Kollektion

Gemütlich und federleicht - Crocs sind seit langem sehr beliebt bei ihren Trägern. Und die dürfen sich jetzt auf gleich zwei neue Kollektion freuen: Drew Barrymore hat in Kooperation mit Crocs zwei Schukollektion designt.

Crocs: Drew Barrymore ist bereits seit 2016 Botschafterin der Marke

Bereits seit 2016 ist Drew Barrymore Teil der "Come as you are"-Kampagne. Jetzt kommt ihre eigene Kollektion hinzu. "Als Botschafterin der "Come As You Are"-Kampage von Crocs tätig zu sein hat mich in meiner Begeisterung für die Attribute, die ich an der Marke liebe, bestärkt: Der Optimismus, die Vielseitigkeit und der Komfort - gepaart mit einer eigenen Note. Kurzum, das bin einfach ich", strahlt Drew Barrymore.

"Die Kooperation im Rahmen der "Drew Barrymore ♥ Crocs"-Kollektion war der nächste logische Schritt in unserer Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr, die Liebe, die ich in das Design dieser Styles gesteckt habe, mit der Welt teilen zu können", so die Schauspielerin weiter. Das besondere an ihrer Kollektion sind die kräftigen Farben und die neuen Grafiken, die die eigene Persönlichkeit der Hollywood-Beauty widerspiegeln.

"Drew Barrymore ♥ Crocs" für Damen und Kinder

Anfang Februar 2018 kommt die erste Kollektion auf den Markt mit den Classic Clogs, den Crocband Clogs und den Sloane Slides. Die zweite Kollektion folgt im Mai und die bringt neben zusätzlichen Designs der drei Modelle auch neue Styles der Isabella Sandal und des Isabella Flips.