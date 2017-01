Cuba Gooding Jr. und Sara Kapfer: Scheidung nach 22 Jahren

Bereits vor drei Jahren reichte Sara Kapfer die Scheidung von Cuba Gooding Jr. ein. Und dann geschah... nichts. Er reagierte nicht auf die Dokumente und dementsprechend konnte es mit der Scheidung auch nicht vorangehen. Erst jetzt habe er, wie das US-Portal TMZ berichtet, eingelenkt.

In vielen Punkten scheint es auch recht friedlich zu verlaufen. Er wünscht sich das gemeinsame Sorgerecht für die gemeinsame 12-jährige Tochter Piper und ist auch bereit Sara Kapfer Unterhalt zu zahlen. Das Geld, was er seit dem Scheidungsantrag seiner Frau erwirtschaftet hat, wolle er aber für sich behalten. Mit seiner Rolle als O.J. Simpson in "The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story" wird da sicher auch einiges zusammengekommen sein.

Über die Trennungsgründe ist bis heute nichts genaueres bekannt. Als Kapfer erstmals die Scheidung einreichte war dort, wie fast immer, angegeben, dass man sich wegen "unüberbrückbarer Differenzen" trenne. Gerüchten zufolge sei sein Beruf ein Problem gewesen, da er die Ehe durch die verschiedenen Drehorte immer wieder zu einer Fernbeziehung machte.

1994 haben Cuba Gooding Jr. und Sara Kapfer geheiratet. Neben der kleinen Piper haben sie noch die zwei erwachsenen Söhne Spencer James (22) und Mason (21).