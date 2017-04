Dagi Bee färbt sich zum ersten Mal die Haare pink - Huch, haben wir das richtig verstanden? Sie ist auf Reisen in Miami und hat nichts besseres zu tun, als sich die Haare pink zu färben? Andererseits ist der Zeitplan des Youtube-Stars vielleicht auch so voll, dass das Makeover, welches sie sich für das Coachella-Festival noch zulegen will, mal schnell in Miami im Hotel machen muss.

Die Fans freuen sich dabei nicht nur über einen neuen Look bei Dagi Bee, sondern auch darüber, dass sie sich die Haare selbst macht und nicht einen professionellen Stylisten hat, der für die richtige Farbe sorgt.

Dagi Bee: Das ist mein erstes Mal!

Und das Ergebnis kann sich trotz der etwas experimentellen Umsetzung auf der hellen Hotel-Couch sehen lassen. Die sichtlich zufriedene Dagi Bee erinnert daran, dass ein solches Färbe-Experiment bei ihr schon einmal ziemlich in die Hose ging.

Facebook / Dagi Bee Facebook / Dagi Bee

Bislang konnten wir die Youtuberin vor allem mit blonden, braunen aber auch mit lilanen Haaren. Dagi Bee betont, dass sie zum ersten mal die Haare pink hat. Das regt bei den Fans natürlich zu weiteren Farbwünschen an. Die fordern in den Kommentaren unter dem Video vor allem blaue, aber auch schwarze Haare. Mann kann also gespannt sein, was als nächstes auf ihrem Kopf passiert.