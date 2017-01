Dana Teodosic: "Köln 50667"-Star überrascht mit neuem Look

Dana Teodosic kennt man eigentlich nur mit ihrer langen Mähne, doch damit ist jetzt Schluss: Der „Köln 50667“-Star hat seine Fans mit einem ganz neuen Look überrascht.

Die Soap-Beauty ist kaum wiederzuerkennen, denn sie hat sich einer Radikal-Verwandlung unterzogen und sich die Haare komplett abschneiden lassen.

Dana zog wegen Nico in der Soap nach Köln, doch dann entdeckte sie ihm mit einer anderen Frau im Bett. Dana will einen Neuanfang wagen und hat sich deshalb auch gleich einen neuen Look verpasst: Sam hat ihr die Haare abgeschnitten! Wie es mit Dana weitergeht, zeigt RTL II heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“.